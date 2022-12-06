Будивельник одержал уверенную победу над Прикарпатьем-Говерлой

Будивельник одержал восьмую победу в сезоне Суперлиги Parimatch. Киевляне уверенно обыграли Прикарпатье-Говерлу 96:53.

В конце первой четверти Будивельник обеспечил себе преимущество +14, которое с каждой последующей десятиминуткой увеличивал. В конце концов, киевляне выиграли с преимуществом 43 очка.

Лучшим игроком матча стал Максим Сандул, который к 16 очкам добавил 16 подборов (из них 8 на чужом щите) и 5 передач.

Уже завтра, 7 декабря, Прикарпатье-Говерла проведет встречу против БИПЫ, а Будивельник встретится с Запорожьем.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Киев, Gymmaxx

Будивельник — Прикарпатье-Говерла 96:53 (24:10, 22:17, 28:14, 22:12)