НБА. Кливленд обыграл Лейкерс, Денвер с минимальным счетом уступил Далласу

7 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

"Майами Хит" – "Детройт Пистонс" – 96:116

"Кливленд Кавальерс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 116:102

"Денвер Наггетс" – "Даллас Маверикс" – 115:116

Самым результативным игроком у Кливленда стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 43 очка, сделавший шесть подборов и пять передач.

Также стоит отметить центрового Джарретта Аллена, который набрал 24 очка, сделал 11 подборов и одну передачу, оформив дабл-дабл в этой встрече.

В паралельном матче "Денвера" уступил "Далласу" с минимальным счетом. Лучшим у хозяев стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 27 очков, сделавший восемь подборов и две передачи.