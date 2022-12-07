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НБА. Кливленд обыграл Лейкерс, Денвер с минимальным счетом уступил Далласу
Результаты матчей НБА
7 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.
"Майами Хит" – "Детройт Пистонс" – 96:116
"Кливленд Кавальерс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 116:102
"Денвер Наггетс" – "Даллас Маверикс" – 115:116
Самым результативным игроком у Кливленда стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 43 очка, сделавший шесть подборов и пять передач.
Также стоит отметить центрового Джарретта Аллена, который набрал 24 очка, сделал 11 подборов и одну передачу, оформив дабл-дабл в этой встрече.
В паралельном матче "Денвера" уступил "Далласу" с минимальным счетом. Лучшим у хозяев стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 27 очков, сделавший восемь подборов и две передачи.
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