БИПА уверенно обыграла Прикарпатье-Говерлу в матче Суперлиги

БИПА-Одесская область одержала уверенную победу над Прикарпатье-Говерлой в стартовом матче тура Суперлиги Parimatch 61:44.

Одесситы плохо начали матч и лишь на шестой минуте матча сумели завоевать свои первые очки, но затем подопечные Пудзырея изменили схему игры и переломили ход игры в свою пользу.

После большого перерыва баскетболисты Прикарпатья-Говерлы перестали попадать, набрав 6 и 8 очков соответственно, благодаря чему БИПА уверенно выиграла матч.

Самым результативным у победителей стал Александр Рябчук с 14 очками. Отметим также Ярослава Кадигроба с 12 очками и 6 подборами. У команды Евгения Мурзина по 11 очков набрали Сергей Старцев и Артем Водолазский.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

БИПА — Прикарпатье-Говерла 61:44 (12:14, 20:16, 15:6, 14:8)