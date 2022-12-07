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БИПА уверенно обыграла Прикарпатье-Говерлу в матче Суперлиги
Хозяева выглядели увереннее
Фото: ФБУ
БИПА-Одесская область одержала уверенную победу над Прикарпатье-Говерлой в стартовом матче тура Суперлиги Parimatch 61:44.
Одесситы плохо начали матч и лишь на шестой минуте матча сумели завоевать свои первые очки, но затем подопечные Пудзырея изменили схему игры и переломили ход игры в свою пользу.
После большого перерыва баскетболисты Прикарпатья-Говерлы перестали попадать, набрав 6 и 8 очков соответственно, благодаря чему БИПА уверенно выиграла матч.
Самым результативным у победителей стал Александр Рябчук с 14 очками. Отметим также Ярослава Кадигроба с 12 очками и 6 подборами. У команды Евгения Мурзина по 11 очков набрали Сергей Старцев и Артем Водолазский.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
БИПА — Прикарпатье-Говерла 61:44 (12:14, 20:16, 15:6, 14:8)
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