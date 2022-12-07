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Днепр - Черкасские Мавпы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
фото - Getty Images
В среду, 7 декабря, состоится матч очередного тура баскетбольной Суперлиги Украины, в котором встретятся "Днепр" и "Черкасские Мавпы".
Суперлига
Начало в 19:00
Днепр - Черкасские Мавпы
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