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Назван лучший игрок ноября в Суперлиге

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал форвард Будивельника

Назван лучший игрок ноября в Суперлиге

Фото: ФБУ

Новина українською

Форвард столичного Будивельника Владимир Конев получил награду лучшего игрока Суперлиги Parimatch в ноябре. Свое отличие лидер киевлян получил перед матчем Суперлиги Parimatch между Будивельником и Запорожьем.

Напомним, MVP традиционно определялся голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований - ФБУ. Как и в прошлом сезоне, трио лидеров в каждой главе голосования получало 5, 3 и 1 балл соответственно.

Конев получил 10 баллов, опередив всего на один балл лидера Старого Луцка Владимира Коцка.

Назван лучший игрок ноября в Суперлиге - изображение 1

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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