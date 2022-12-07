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Назван лучший игрок ноября в Суперлиге
Им стал форвард Будивельника
Фото: ФБУ
Форвард столичного Будивельника Владимир Конев получил награду лучшего игрока Суперлиги Parimatch в ноябре. Свое отличие лидер киевлян получил перед матчем Суперлиги Parimatch между Будивельником и Запорожьем.
Напомним, MVP традиционно определялся голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований - ФБУ. Как и в прошлом сезоне, трио лидеров в каждой главе голосования получало 5, 3 и 1 балл соответственно.
Конев получил 10 баллов, опередив всего на один балл лидера Старого Луцка Владимира Коцка.
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