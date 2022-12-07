Экс-игрок Лейкерс может продолжить карьеру в Миннесоте

Экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс", форвард Мэтт Райан подпишет контракт с клубом "Миннесота Тимбервулвз". Об этом у себя в социальных сетях, сославшись на осведомлённые источники, рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

25-летний Райан в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 12 матчах, в которых набирал в среднем 3,9 очка, совершал 1,2 подбора и отдавал 0,3 передачи при 10 минутах и 46 секундах игрового времени на площадке. Мэтт присоединился к калифорнийскому клубу 26 сентября 2022 года, а был отчислен в самом начале декабря.

В настоящий момент "Лос-Анджелес" занимает 13-е место в таблице Западной конференции.