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Будивельник выиграл второй матч в Балканской лиге

Баскетбол
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В плей-офф выходят пять команд из семи

Будивельник выиграл второй матч в Балканской лиге

Фото: БК Будівельник / Автор невідомий

UA-Футбол
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Киевский "Будивельник" одержал вторую победу в дебютном для себя розыгрыше Балканской лиги. Подопечные Валерия Плеханова уверенно взяли верх над болгарским "Берое".

Киевляне выигрывали после трех четвертей +24 очка и позволили себе расслабиться в заключительной десятиминутке, уступив три балла.

На данный момент "Будивельник" занимает пятое место среди семи участников. Победитель регулярного сезона выходит сразу в полуфинал турнира, команды со второго по пятое места сыграют в четвертьфинале Балтийской лиги.

"Берое" - "Будивельник" 65:86 (19:20, 15:22, 10:26, 21:18)

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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