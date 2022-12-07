Будивельник выиграл второй матч в Балканской лиге

Киевский "Будивельник" одержал вторую победу в дебютном для себя розыгрыше Балканской лиги. Подопечные Валерия Плеханова уверенно взяли верх над болгарским "Берое".

Киевляне выигрывали после трех четвертей +24 очка и позволили себе расслабиться в заключительной десятиминутке, уступив три балла.

На данный момент "Будивельник" занимает пятое место среди семи участников. Победитель регулярного сезона выходит сразу в полуфинал турнира, команды со второго по пятое места сыграют в четвертьфинале Балтийской лиги.

"Берое" - "Будивельник" 65:86 (19:20, 15:22, 10:26, 21:18)