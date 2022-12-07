Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник выиграл второй матч в Балканской лиге
В плей-офф выходят пять команд из семи
Фото: БК Будівельник / Автор невідомий
Киевский "Будивельник" одержал вторую победу в дебютном для себя розыгрыше Балканской лиги. Подопечные Валерия Плеханова уверенно взяли верх над болгарским "Берое".
Киевляне выигрывали после трех четвертей +24 очка и позволили себе расслабиться в заключительной десятиминутке, уступив три балла.
На данный момент "Будивельник" занимает пятое место среди семи участников. Победитель регулярного сезона выходит сразу в полуфинал турнира, команды со второго по пятое места сыграют в четвертьфинале Балтийской лиги.
"Берое" - "Будивельник" 65:86 (19:20, 15:22, 10:26, 21:18)
Популярное сейчас
- Лавров: РФ готова обсудить предложения по прекращению войны в Украине, но должны учитывать наши интересы
- Девушка Роналду: Жаль, что мы не насладились лучшим игроком мира все 90 минут
- "Это позор". Капитан сборной Испании высказался о поражении от Марокко
- Назван лучший игрок ноября в Суперлиге
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО