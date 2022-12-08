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НБА. Юта Джаз обыграла Голден Стэйт, Лейкерс без Леброна и Дэвиса уступили Торонто
Результаты матчей НБА
Фото: USA Today
8 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.
"Орландо Мэджик" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 116:111 ОТ.
"Бруклин Нетс" – "Шарлотт Хорнетс" – 122:116.
"Нью-Йорк Никс" – "Атланта Хоукс" – 113:89.
"Торонто Рэпторс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 126:113.
"Чикаго Буллз" – "Вашингтон Уизардс" – 115:111.
"Мемфис Гриззлиз" – "Оклахома-Сити Тандер" – 123:102.
"Милуоки Бакс" – "Сакраменто Кингз" – 126:113.
"Миннесота Тимбервулвз" – "Индиана Пэйсерс" – 121:115.
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Детройт Пистонс" – 104:98.
"Юта Джаз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 124:123.
"Финикс Санз" – "Бостон Селтикс" – 98:125.
В одном из матчей Юта Джаз" принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев - 124:123.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник Джордан Пул, набравший 36 очков, совершивший четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить лёгкого форварда Жонатана Кумингу, который набрал 24 очка, сделал четыре подбора и отдал две передачи.
В следующем матче "Юта Джаз" примет "Миннесоту", а "Уорриорз" дома сыграют с "Бостоном".
В паралельном матче "Торонто Рэпторс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Победу в нём одержал "Торонто" со счётом 126:113.
Самым результативным игроком у хозяев стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 25 очков, сделавший 10 подборов и семь передач, таким образом оформив дабл-дабл в этой встрече.
Стоит отметить, что в этом матче Лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не смогли помочь "Лейкерс".
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