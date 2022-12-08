НБА. Юта Джаз обыграла Голден Стэйт, Лейкерс без Леброна и Дэвиса уступили Торонто

8 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.

"Орландо Мэджик" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 116:111 ОТ.

"Бруклин Нетс" – "Шарлотт Хорнетс" – 122:116.

"Нью-Йорк Никс" – "Атланта Хоукс" – 113:89.

"Торонто Рэпторс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 126:113.

"Чикаго Буллз" – "Вашингтон Уизардс" – 115:111.

"Мемфис Гриззлиз" – "Оклахома-Сити Тандер" – 123:102.

"Милуоки Бакс" – "Сакраменто Кингз" – 126:113.

"Миннесота Тимбервулвз" – "Индиана Пэйсерс" – 121:115.

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Детройт Пистонс" – 104:98.

"Юта Джаз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 124:123.

"Финикс Санз" – "Бостон Селтикс" – 98:125.

В одном из матчей Юта Джаз" принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев - 124:123.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник Джордан Пул, набравший 36 очков, совершивший четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить лёгкого форварда Жонатана Кумингу, который набрал 24 очка, сделал четыре подбора и отдал две передачи.

В следующем матче "Юта Джаз" примет "Миннесоту", а "Уорриорз" дома сыграют с "Бостоном".

В паралельном матче "Торонто Рэпторс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Победу в нём одержал "Торонто" со счётом 126:113.

Самым результативным игроком у хозяев стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, набравший 25 очков, сделавший 10 подборов и семь передач, таким образом оформив дабл-дабл в этой встрече.

Стоит отметить, что в этом матче Лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не смогли помочь "Лейкерс".