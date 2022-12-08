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Будивельник – Черкасские Мавпы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча Суперлиги

Будивельник – Черкасские Мавпы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Новина українською

В очередном туре украинской баскетбольной Суперлиги "Будивельник" будет принимать "Черкасских Мавп". После 8 туров черкащане идут на 7 месте, имея в своем активе лишь одну победу. В свою очередь "Будивельник" является лидером турнирной таблицы и еще не потерпел поражение ни в одном матче.

Суперлига

Начало матча - 17:00

Будивельник — Черкасские Мавпы.

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В статье: БК Будивельник (Киев) Черкасские Мавпы
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