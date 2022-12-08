Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник – Черкасские Мавпы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
В очередном туре украинской баскетбольной Суперлиги "Будивельник" будет принимать "Черкасских Мавп". После 8 туров черкащане идут на 7 месте, имея в своем активе лишь одну победу. В свою очередь "Будивельник" является лидером турнирной таблицы и еще не потерпел поражение ни в одном матче.
Суперлига
Начало матча - 17:00
Будивельник — Черкасские Мавпы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Судьба Черноморца, интерес к Трубину и бесславный конец Эдена Азара. Главные новости за 7 декабря
- Назван лучший игрок ноября в Суперлиге
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн