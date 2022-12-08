Совет по ценным бумагам Техаса открыл расследование в отношении Стефена Карри и других спортсменов

Совет по ценным бумагам Техаса открыл расследование в отношении звёздного разыгрывающего "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри и других спортсменов, которые продвигали криптовалютную компанию FTX.

"Любой, кто раздаёт инвестиционные советы в Техасе, должен быть зарегистрирован. Здесь нет другой системы регулирования для знаменитостей", — приводит слова директора совета Джо Ротонды BasketNews.

Ранее криптовалютная компания FTX, которая была третьей по величине в мире, объявила о банкротстве. С компанией также сотрудничали такие личности, как знаменитый игрок НФЛ Том Брэди, теннисистка Наоми Осака