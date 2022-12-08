Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Совет по ценным бумагам Техаса открыл расследование в отношении Стефена Карри и других спортсменов
В список попала и Наоми Осака
Фото: Yardbarker
Совет по ценным бумагам Техаса открыл расследование в отношении звёздного разыгрывающего "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри и других спортсменов, которые продвигали криптовалютную компанию FTX.
"Любой, кто раздаёт инвестиционные советы в Техасе, должен быть зарегистрирован. Здесь нет другой системы регулирования для знаменитостей", — приводит слова директора совета Джо Ротонды BasketNews.
Ранее криптовалютная компания FTX, которая была третьей по величине в мире, объявила о банкротстве. С компанией также сотрудничали такие личности, как знаменитый игрок НФЛ Том Брэди, теннисистка Наоми Осака
Популярное сейчас
- Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Стали известны соперники сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024
- НБА. Кливленд обыграл Лейкерс, Денвер с минимальным счетом уступил Далласу
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО