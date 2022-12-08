Днепр оформил седьмую победу в чемпионате в матче с Прикарпатьем-Говерлой

Днепр одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги с Прикарпатьем-Говерлой.

Команда Владимира Коваля лидировала в счете в течение всего матча, не позволив сопернику выйти вперед, а под занавес поединка и вообще вырвалась на максимальные 15 очков.

Днепр имел преимущество на подборах, за счет чего получил больше очков второго шанса, а также значительно лучше соперника двигал мяч, продемонстрировав командную игру в атаке.

Лучшим игроком матча стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, в активе которого 16 очков, 9 подборов, 8 передач и 3 блок-шота (РЭ 29).

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр — Прикарпатье-Говерла 78:67 (19:11, 19:19, 15:16, 25:21)