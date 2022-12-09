НБА. Сан-Антонио прервал безвыигрышную серию, Портленд одержал третью победу к ряду

9 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

"Майами Хит" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 115:110

"Сан-Антонио Спёрс" – "Хьюстон Рокетс" – 118:109

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Денвер Наггетс" – 120:121

"Майами" прервал неудачную полосу из двух поражений кряду и смог наконец-то победить. А вот "Клипперс" проиграли уже во второй раз подряд.

"Сан-Антонио" не знал побед вообще 11 матчей подряд, но теперь команде удалось прервать эту серию.

"Портленд" одержал третью победу подряд, а у "Денвера" теперь два проигрыша кряду.