Главный тренер Старого Луцка: Сейчас формируется скелет Старого Луцка

Главный тренер Старого Луцка Владимир Журжий подытожил клубной пресс-службе старт команды в Суперлиге.

Владимир Иванович, прошел первый круг соревнований. Сзади восемь поединков и уже можно подвести промежуточные итоги на этом этапе. Как оцените старт команды в Суперлиге?

Результатом мы недовольны. Это очевидно. Где-то были матчи, которые мы могли выиграть. Сейчас у нас идет строительство новой команды. Есть группа новых игроков, молодежь и баскетболисты, получавшие мало игрового времени. Поэтому сейчас формируется скелет Старого Луцка, который в этом сезоне будет играть на уровне Суперлиги. На таком этапе формирования много команд не только мы. Есть небольшая группа команд, собравшаяся раньше. В них виден рисунок игры. Конечно, на первые роли выходят личности игроков, находящихся в ростере. Мне хочется, чтобы наша команда демонстрировала общекомандный прогресс. Надеюсь, что так оно и будет.

Как насчет игры? Похоже, что ситуативно уже просматривается командное взаимодействие, движение мяча, комбинации.

У нас были хорошие матчи. Даже среди проигранных. Если разложить эту часть сезона по баблам, то в киевском бабле все было на уровне инстинктов. Первую игру мы проиграли без вариантов, две следующие выиграли, но команды были очень сырые. Сейчас все усиливаются. В Черкассах появился легионер. Говорят, что это только первая ласточка. Думаю, что легионеры будут не только в этой команде. Почти все игроки в Украине, которые могут прилично играть, уже разобраны. Поэтому, наверное, усиление можно найти только в Высшей лиге или за рубежом.

В домашних поединках, казалось, можно было брать побольше очков.

Домашний бабл для нас был самый провальный. Действительно, мы могли брать очки. Более того, показали средний уровень игры. Эти два матча, наверное, были самыми плохими для нас в первом круге. Потом была игра во Львове. По-моему, ровный матч. Случилось так, что в конце соперник был более хладнокровен. В том поединке не было Евгения Коровякова. Это для нас серьезная потеря. Да и вообще, в этом сезоне потеря любого игрока стартовой пятерки очень серьезна. Если в прошлом у нас была равная команда, и мы могли компенсировать потери взаимозаменяемостью, то сейчас не можем на это рассчитывать.