БИПА в напряженном матче обыграла Черкасских Мавп

БИПА-Одесская область одержала трудную победу над Черкасскими Мавпами 83:76 в перенесенном матче Суперлиги.

Черкасчане за счет активного прессинга не давали БИПЕ играть в обычный им баскетбол. Благодаря этому гости не отпускали соперника на большое расстояние.

В середине третьей четверти Черкасские Мавпы вышли вперед +5, но развить успех не удалось. В конце концов последняя четверть началась при равном счете 57:57.

Ключевой момент произошел в середине четвертой четверти, когда в одной атаке БИПА, имея +1, набрала четыре очка. На эмоциях БИПА сразу увеличила преимущество до +10.

Черкасские Мавпы сумели сократить отрыв в счете до четырех очков, но БИПА удержала победу, ставшую для команды Вадима Пудзырея третьей из трех у баблов в Киеве и четвертой подряд.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Киев, Gymmaxx

БИПА—Черкасские Мавпы 83:76 (20:18, 23:23, 14:16, 26:19)