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БИПА в напряженном матче обыграла Черкасских Мавп
Хозяева выглядели увереннее
БИПА-Одесская область одержала трудную победу над Черкасскими Мавпами 83:76 в перенесенном матче Суперлиги.
Черкасчане за счет активного прессинга не давали БИПЕ играть в обычный им баскетбол. Благодаря этому гости не отпускали соперника на большое расстояние.
В середине третьей четверти Черкасские Мавпы вышли вперед +5, но развить успех не удалось. В конце концов последняя четверть началась при равном счете 57:57.
Ключевой момент произошел в середине четвертой четверти, когда в одной атаке БИПА, имея +1, набрала четыре очка. На эмоциях БИПА сразу увеличила преимущество до +10.
Черкасские Мавпы сумели сократить отрыв в счете до четырех очков, но БИПА удержала победу, ставшую для команды Вадима Пудзырея третьей из трех у баблов в Киеве и четвертой подряд.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Киев, Gymmaxx
БИПА—Черкасские Мавпы 83:76 (20:18, 23:23, 14:16, 26:19)
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