Политехника-Галичина не испытала проблем в матче со Старым Луцком

Львовская Политехника-Галичина одержала победу в матче Суперлиги, одолев Старый Луцк.

Хозяева площадки выиграли первую половину за счет второй четверти, но решающей оказалась вторая половина и в частности третья четверть, во время которой гости совершили мощный рывок.

Политехника уже в конце десятиминутки получила двусмысленное преимущество, а в заключительной четверти только увеличила отрыв, выиграв со счетом 82:68.

Лучшим игроком матча стал Николай Полюляк, в активе которого 18 очков, 7 подборов и 7 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Политехника-Галичина 68:82 (17:19, 22:14, 16:30, 13:19)