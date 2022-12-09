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Политехника-Галичина не испытала проблем в матче со Старым Луцком
Гости сумели оторваться от соперника на 14 очков
Фото: ФБУ
Львовская Политехника-Галичина одержала победу в матче Суперлиги, одолев Старый Луцк.
Хозяева площадки выиграли первую половину за счет второй четверти, но решающей оказалась вторая половина и в частности третья четверть, во время которой гости совершили мощный рывок.
Политехника уже в конце десятиминутки получила двусмысленное преимущество, а в заключительной четверти только увеличила отрыв, выиграв со счетом 82:68.
Лучшим игроком матча стал Николай Полюляк, в активе которого 18 очков, 7 подборов и 7 передач.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк — Политехника-Галичина 68:82 (17:19, 22:14, 16:30, 13:19)
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