  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Политехника-Галичина не испытала проблем в матче со Старым Луцком
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Политехника-Галичина не испытала проблем в матче со Старым Луцком

Баскетбол
(1 голосов)

Гости сумели оторваться от соперника на 14 очков

Политехника-Галичина не испытала проблем в матче со Старым Луцком

Фото: ФБУ

Новина українською

Львовская Политехника-Галичина одержала победу в матче Суперлиги, одолев Старый Луцк.

Хозяева площадки выиграли первую половину за счет второй четверти, но решающей оказалась вторая половина и в частности третья четверть, во время которой гости совершили мощный рывок.

Политехника уже в конце десятиминутки получила двусмысленное преимущество, а в заключительной четверти только увеличила отрыв, выиграв со счетом 82:68.

Лучшим игроком матча стал Николай Полюляк, в активе которого 18 очков, 7 подборов и 7 передач.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Политехника-Галичина 68:82 (17:19, 22:14, 16:30, 13:19)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Старый Луцк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде