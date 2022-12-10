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НБА. Нью-Йорк побеждает Шарлотт, Торонто уступает Орландо
Результаты тура НБА
В ночь с 9 на 10 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Нью-Йорк"
102:121 (20:22, 29:33, 22:34, 31:32)
"Орландо" – "Торонто"
113:109 (37:25, 30:38, 27:24, 19:22)
"Индиана" – "Вашингтон"
121:111 (31:33, 38:32, 26:24, 26:22)
"Кливленд" - "Сакраменто"
95:106 (20:31, 29:18, 31:30, 15:27)
"Бруклин" – "Атланта"
120:116 (36:30, 32:34, 28:26, 24:26)
"Филадельфия" – "Лейкерс"
133:122 после OT (31:20, 30:39, 32:24, 27:37, 13:2)
"Мемфис" – "Детройт"
114:103 (34:27, 27:26, 37:25, 16:25)
"Новый Орлеан" – "Финикс"
128:117 (26:27, 29:25, 40:30, 33:35)
"Юта" – "Миннесота"
108:118 (24:28, 22:33, 33:21, 29:36)
"Даллас" – "Милуоки"
105:106 (33:32, 15:20, 36:21, 21:33)
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