Прометей выиграл 11-й матч в Латвийско-эстонской лиге. У команды одно поражение в 12 играх

Баскетбольный клуб "Прометей" из Камянского Днепропетровской области одержал 11-ю победу в текущем сезоне Латвийско-эстонской лиги. Украинской команде удалось обыграть "Латвийский Университет" со счетом 94:76.

Теперь у "Прометея" 11 побед в 12 матчах. Единственное поражение случилось в игре с "Калевом/Крамо". Клуб идет на безоговорочно первом месте в лиге. У команды со второй строчки – "ВЭФ" из Риги – десять побед в 13 играх.

Лучшим игроком сегодняшнего матча стал форвард "ЛУ" Рейнис Авонтинс, набравший (17 очков/7 подборов/2 ассиста). Лучшим же в составе "Прометея" стал гард Илья Сидоров – у него (16/2/4).

Латвийско-эстонская лига

"Прометей" Камянское – "Латвийский Университет" Рига 94:76

(26:5|26:22|17:23|25:26)