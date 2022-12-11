Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Голден-Стейт побеждает Бостон, Юта уступает Денверу
Результаты тура НБА
В ночь с 10 на 11 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Голден Стейт" - "Бостон"
123:107 (33:25, 35:38, 27:20, 28:24)
"Денвер" – "Юта"
115:110 (28:26, 33:26, 31:38, 23:20)
"Портленд" - "Миннесота"
124:118 (32:27, 33:39, 29:26, 30:26)
"Кливленд" – "Оклахома-Сити"
110:102 (28:22, 31:24, 23:26, 28:30)
"Чикаго" - "Даллас"
144:115 (40:30, 42:23, 31:32, 31:30)
"Индиана" – "Бруклин"
133:136 (38:40, 38:29, 24:26, 33:41)
"Майами" – "Сан-Антонио"
111:115 (29:25, 28:34, 27:27, 27:29)
"Вашингтон" - "Клипперс"
107:114 (29:28, 34:32, 21:26, 23:28)
Популярное сейчас
- Игрок сборной Португалии сломал локоть в игре против Марокко
- Путин теряет поддержку своих поклонников из-за неудач россиян на фронте
- Самая большая сенсация ЧМ, драма Кейна, потеря Баварии. Главные новости за 10 декабря
- Главный тренер Старого Луцка: Сейчас формируется скелет Старого Луцка
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО