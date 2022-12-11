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НБА. Голден-Стейт побеждает Бостон, Юта уступает Денверу

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Голден-Стейт побеждает Бостон, Юта уступает Денверу

UA-Футбол
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В ночь с 10 на 11 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Голден Стейт" - "Бостон"

123:107 (33:25, 35:38, 27:20, 28:24)

"Денвер" – "Юта"

115:110 (28:26, 33:26, 31:38, 23:20)

"Портленд" - "Миннесота"

124:118 (32:27, 33:39, 29:26, 30:26)

"Кливленд" – "Оклахома-Сити"

110:102 (28:22, 31:24, 23:26, 28:30)

"Чикаго" - "Даллас"

144:115 (40:30, 42:23, 31:32, 31:30)

"Индиана" – "Бруклин"

133:136 (38:40, 38:29, 24:26, 33:41)

"Майами" – "Сан-Антонио"

111:115 (29:25, 28:34, 27:27, 27:29)

"Вашингтон" - "Клипперс"

107:114 (29:28, 34:32, 21:26, 23:28)

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В статье: НБА
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