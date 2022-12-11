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НБА. ТОП 10 моментов игрового дня. Видео
Подбор наилучших моментов
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Вашему вниманию ТОП 10 лучших моментов игрового вечера:
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