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Эрик Бледсоу подписал контракт с Шанхай Шаркс
В 2019 году он был в первой сборной звезд защиты НБА
Фото: Dairyland Express
Разыгрывающий защитник Эрик Бледсоу подписал контракт с китайской баскетбольной командой "Шанхай Шаркс". В июле 2022 года "Портленд Трейл Блейзерс" отказались от контракта с гардом.
С момента обмена из "Лос-Анджелес Клипперс" в феврале, Эрик не сыграл ни одного матча за клуб из Орегона. В сезоне 2021/22 Бледсоу отыграл 54 матча регулярного чемпионата НБА за калифорнийскую команду, набирая в среднем по 13.7 очков, 3.9 очков и 4.7 ассистов за игру.
Примечательно, что всего лишь три года назад, в 2019, гард попал в первую команду всех звезд защиты НБА. По итогам следующего сезона он попал во вторую защитную сборную лиги. В "Шанхае" Бледсоу будет выступать с экс-игроком НБА Маликом Бизли.
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