Скончался трехкратный чемпион НБА Пол Сайлас. Он был первым тренером Леброна Джеймса

Скончался трехкратный чемпион НБА и двукратный участник матча всех звезд Пол Сайлас. Также он известен как первый тренер Леброна Джеймса в "Кливленд Кавальерс". Пол проработал в команде из штата Огайо два года, с 2003 по 2005.

Сайлас становился чемпионом НБА дважды в составе "Бостон Селтикс" (в 1974 и 1976 годах) и один раз в "Сиэтл Суперсоникс" (в 1979 году). Он принимал участие в матче всех звезд лиги в 1972 и 1975 годах.

Сайлас множество раз назывался в сборную звезд защиты НБА. По окончании карьеры игрока он работал главным тренером. Его последним местом работы были "Шарлотт Бобкэтс" в сезоне 2011/12, с которыми провел худший сезон по балансу побед в истории НБА (7-59). Его сын Стивен Сайлас сейчас тренирует "Хьюстон Рокетс".