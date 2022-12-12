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Умер первый тренер Леброна Джеймса

Баскетбол
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Ему было 79 лет

Умер первый тренер Леброна Джеймса

Новина українською

Бывший игрок и тренер Национальной баскетбольной ассоциации Пол Сайлас умер в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс" (1974, 1976) и один раз – в составе "Сиэтл Суперсоникс" (1979).

Сайлас дважды выступал на Матче всех звёзд и дважды попадал в первую сборную звёзд защиты. Он также был первым тренером звёздного форварда Леброна Джеймса, выступающего сейчас за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Сайлас возглавлял такие клубы НБА, как "Лос-Анджелес Клипперс", "Шарлотт Хорнетс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Кливленд Кавальерс".

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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