Умер первый тренер Леброна Джеймса

Бывший игрок и тренер Национальной баскетбольной ассоциации Пол Сайлас умер в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс" (1974, 1976) и один раз – в составе "Сиэтл Суперсоникс" (1979).

Сайлас дважды выступал на Матче всех звёзд и дважды попадал в первую сборную звёзд защиты. Он также был первым тренером звёздного форварда Леброна Джеймса, выступающего сейчас за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Сайлас возглавлял такие клубы НБА, как "Лос-Анджелес Клипперс", "Шарлотт Хорнетс", "Нью-Орлеан Пеликанс" и "Кливленд Кавальерс".