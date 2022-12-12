  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названа символическая сборная тура Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа символическая сборная тура Суперлиги

Баскетбол
(2 голосов)

Всего состоялось 12 матчей

Названа символическая сборная тура Суперлиги

Фото: ФБУ

Новина українською

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги состоялись очередные матчи – в Киеве и Луцке. В столице было сыграно девять матчей, а в Луцке - три игры. По итогам этих поединков определена символическая сборная:

Михаил Горобченко (Политехника-Галичина) - 18.5 очка, 5.5 передачи, 2.0 перехват (РЕ 20.5)

Александр Рябчук (БИПА) — 14.0 очка, 6.0 подбора, 4.0 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 18.0)

Антон Мусиенко (Киев-Баскет) — 16.0 очка, 8.5 подбора, 3.5 передачи, 2.0 перехвата, 2.0 блок-шота (РЕ 23.0)

Станислав Тимофеенко (Днепр) — 11.7 очка, 10.0 подбора, 6.0 передачи (РЕ 25.7)

Максим Сандул (Будивельник) — 15.3 очка, 13.3 подбора, 3.7 передачи, 2.3 перехвата (РЕ 30.7)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде