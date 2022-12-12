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Названа символическая сборная тура Суперлиги
Всего состоялось 12 матчей
Фото: ФБУ
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги состоялись очередные матчи – в Киеве и Луцке. В столице было сыграно девять матчей, а в Луцке - три игры. По итогам этих поединков определена символическая сборная:
Михаил Горобченко (Политехника-Галичина) - 18.5 очка, 5.5 передачи, 2.0 перехват (РЕ 20.5)
Александр Рябчук (БИПА) — 14.0 очка, 6.0 подбора, 4.0 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 18.0)
Антон Мусиенко (Киев-Баскет) — 16.0 очка, 8.5 подбора, 3.5 передачи, 2.0 перехвата, 2.0 блок-шота (РЕ 23.0)
Станислав Тимофеенко (Днепр) — 11.7 очка, 10.0 подбора, 6.0 передачи (РЕ 25.7)
Максим Сандул (Будивельник) — 15.3 очка, 13.3 подбора, 3.7 передачи, 2.3 перехвата (РЕ 30.7)
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