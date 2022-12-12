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Максим Сандул признан MVP тура Суперлиги
Он показал хорошую игру
Фото: ФБУ
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги состоялись очередные матчи – в Киеве и Луцке. В столице было сыграно девять матчей, а в Луцке - три.
MVP признан центровой Будивельника Максим Сандул, который по итогам трех выигранных киевлянами матчей набрал в среднем солидный дабл-дабл и вышел на первое место в лиге по показателю рейтинг эффективности.
Команда Максима остается единственным коллективом в сезоне Суперлиги Parimatch, который не проигрывал и лидирует в турнирной таблице с 10 победами в 10 матчах.
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