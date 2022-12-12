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Джоэль Эмбиид набрал 53 очка в матче с Шарлотт Хорнетс
Баскетболист прокомментировал свою потрясающую реализацию
Лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэль Эмбиид высказался по поводу своей игры в матче Национальной баскетбольной ассоциации с "Шарлотт Хорнетс" (131:113).
За 34 минуты Эмбиид реализовал 20 бросков из 32 с игры и 11 из 11 с линии. Всего на его счету 53 очка, 12 подборов, а также три передачи и один блок-шот.
"Кажется, как будто мяч сам находил меня. Мы отлично двигали мяч, и он всякий раз находил меня.
Нам удалось победить. Здорово, когда ты достигаешь каких-то исторических результатов, а твоя команда при этом побеждает. Я счастлив от того, что внёс существенный вклад именно в победном матче", — приводит слова Эмбиида ESPN.
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