  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Джоэль Эмбиид набрал 53 очка в матче с Шарлотт Хорнетс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джоэль Эмбиид набрал 53 очка в матче с Шарлотт Хорнетс

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист прокомментировал свою потрясающую реализацию

Джоэль Эмбиид набрал 53 очка в матче с Шарлотт Хорнетс

Новина українською

Лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэль Эмбиид высказался по поводу своей игры в матче Национальной баскетбольной ассоциации с "Шарлотт Хорнетс" (131:113).

За 34 минуты Эмбиид реализовал 20 бросков из 32 с игры и 11 из 11 с линии. Всего на его счету 53 очка, 12 подборов, а также три передачи и один блок-шот.

"Кажется, как будто мяч сам находил меня. Мы отлично двигали мяч, и он всякий раз находил меня.

Нам удалось победить. Здорово, когда ты достигаешь каких-то исторических результатов, а твоя команда при этом побеждает. Я счастлив от того, что внёс существенный вклад именно в победном матче", — приводит слова Эмбиида ESPN.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джоэль Эмбиид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде