Названы лучшие игроки недели в НБА

Пресс-служба НБА огласила информацию о лучших игроках восьмой недели лиги. Лучшим игроком Западной конференции стал форвард "Нового Орлеана" Зайон Уильямсон, а Восточной — центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид.

Уильямсон на прошедшей неделе помог "Пеликанс" одержать три победы в трёх матчах. Показатели 22-летнего форварда составили 33,0 очка и 8,3 подбора в среднем за матч при 70,4 процента с игры. Эмбиид на минувшей неделе набирал 43,3 очка и делал 10,3 подбора в среднем за встречу, реализуя 63,9 процента с игры. "Сиксерс" выиграли два матча из трёх.

В воскресенье, 11 декабря, "Новый Орлеан" переиграл "Финикс Санз" (129:124), а в субботу, 10 декабря, "Филадельфия" победила "Лос-Анджелес Лейкерс" (132:122).