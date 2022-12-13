Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы лучшие игроки недели в НБА
В списке оказались два игрока, форвард Нового Орлеана и Филадельфии
фото - inquirer.com
Пресс-служба НБА огласила информацию о лучших игроках восьмой недели лиги. Лучшим игроком Западной конференции стал форвард "Нового Орлеана" Зайон Уильямсон, а Восточной — центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид.
Уильямсон на прошедшей неделе помог "Пеликанс" одержать три победы в трёх матчах. Показатели 22-летнего форварда составили 33,0 очка и 8,3 подбора в среднем за матч при 70,4 процента с игры. Эмбиид на минувшей неделе набирал 43,3 очка и делал 10,3 подбора в среднем за встречу, реализуя 63,9 процента с игры. "Сиксерс" выиграли два матча из трёх.
В воскресенье, 11 декабря, "Новый Орлеан" переиграл "Финикс Санз" (129:124), а в субботу, 10 декабря, "Филадельфия" победила "Лос-Анджелес Лейкерс" (132:122).
Популярное сейчас
- Стало известно, как именно ВСУ потопили российский крейсер Москва
- "Работать не буду". Вацко сообщил, сколько ему предлагали за работу на MEGOGO и почему он отказался
- "Мы играли для людей, которые погибли". Как Хорватия последний раз побеждала за 90 минут в плей-офф мундиалей
- Скончался трехкратный чемпион НБА Пол Сайлас. Он был первым тренером Леброна Джеймса
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО