Назван игрок ноября в Высшей лиге

Центровый Житомира Владислав Лукинский стал MVP ноября в Высшей лиге.

На звание лучшего игрока ноября (к рассмотрению также брались матчи конца октября) претендовали три баскетболиста этих команд: Владислав Лукинский (Житомир), Максим Воробьев (Ужгород) и Алексей Адедиран (Ровно-ОШВСМ).

В четырех матчах в октябре-ноябре 23-летний Лукинский набирал в среднем 19,3 очка, 8,0 подборов, 1,0 передачу, 0,5 перехвата. РЭ – 23,0.