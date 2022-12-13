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Назван игрок ноября в Высшей лиге
Им стал центровой Житомира
Фото: ФБУ
Центровый Житомира Владислав Лукинский стал MVP ноября в Высшей лиге.
На звание лучшего игрока ноября (к рассмотрению также брались матчи конца октября) претендовали три баскетболиста этих команд: Владислав Лукинский (Житомир), Максим Воробьев (Ужгород) и Алексей Адедиран (Ровно-ОШВСМ).
В четырех матчах в октябре-ноябре 23-летний Лукинский набирал в среднем 19,3 очка, 8,0 подборов, 1,0 передачу, 0,5 перехвата. РЭ – 23,0.
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Источник:ФБУ
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