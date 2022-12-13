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Назван игрок ноября в Высшей лиге

Баскетбол
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Им стал центровой Житомира

Назван игрок ноября в Высшей лиге

Фото: ФБУ

Новина українською

Центровый Житомира Владислав Лукинский стал MVP ноября в Высшей лиге.

На звание лучшего игрока ноября (к рассмотрению также брались матчи конца октября) претендовали три баскетболиста этих команд: Владислав Лукинский (Житомир), Максим Воробьев (Ужгород) и Алексей Адедиран (Ровно-ОШВСМ).

В четырех матчах в октябре-ноябре 23-летний Лукинский набирал в среднем 19,3 очка, 8,0 подборов, 1,0 передачу, 0,5 перехвата. РЭ – 23,0.

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Источник:
ФБУ

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