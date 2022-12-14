Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил рассказал о том, что он по-прежнему рассматривает возможность приобретения одной из команд НБА.

"У меня не было никаких обсуждений с моими партнерами, поэтому я пока не могу сделать громкое заявление, но мы по-прежнему рассматриваем возможность активного участия в покупке команды НБА.

На этот раз, когда я буду покупать команду, я хочу быть активно вовлечённым в её дела. Я бы хотел, чтобы она находилась в том месте, где я живу", — приводит слова О'Нила TMZ.

Напомним, недавно "Финикс Санз" лишились своего владельца.