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Прометей уверенно обыграл Клуж-Напоку в матче Еврокубка

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда добыла важную победу

Прометей уверенно обыграл Клуж-Напоку в матче Еврокубка

фото - БК Прометей

Новина українською

В среду, 14 декабря, "Прометей" сыграл с "Клуж-Напокой" в рамках группового турнира Еврокубка.

14 декабря. Групповой турнир 7DAYS EuroCup. Группа А

БК "Прометей" - БК "У-Банка Трансильвания Клуж-Напока" - 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10)

Стартовая пятерка "Прометея" существенно отличалась от предыдущих матчей команды в Еврокубке. Наша команда удачно атаковала корзину соперника с периметра, однако и соперник не отставал. Во второй половине четверти украинская команда добавила и пошла на первый перерыв в статусе лидера.

После перерыва гости сумели отыграться и выйти вперед. Максимальное преимущество составляло 6 очков.

В дебюте третьей четверти импульс команде дали Александр Липовый и Денис Лукашов. Благодаря отличной защите "Прометея" в третьей четверти соперник набрал всего 15 пунктов.

В заключительном отрезке игры украинская команда не могла рассчитывать на Санона, так как он получил травму, но все же задолго до финальной сирены сняла все вопросы о победителе.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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