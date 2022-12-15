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Прометей уверенно обыграл Клуж-Напоку в матче Еврокубка
Украинская команда добыла важную победу
фото - БК Прометей
В среду, 14 декабря, "Прометей" сыграл с "Клуж-Напокой" в рамках группового турнира Еврокубка.
14 декабря. Групповой турнир 7DAYS EuroCup. Группа А
БК "Прометей" - БК "У-Банка Трансильвания Клуж-Напока" - 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10)
Стартовая пятерка "Прометея" существенно отличалась от предыдущих матчей команды в Еврокубке. Наша команда удачно атаковала корзину соперника с периметра, однако и соперник не отставал. Во второй половине четверти украинская команда добавила и пошла на первый перерыв в статусе лидера.
После перерыва гости сумели отыграться и выйти вперед. Максимальное преимущество составляло 6 очков.
В дебюте третьей четверти импульс команде дали Александр Липовый и Денис Лукашов. Благодаря отличной защите "Прометея" в третьей четверти соперник набрал всего 15 пунктов.
В заключительном отрезке игры украинская команда не могла рассчитывать на Санона, так как он получил травму, но все же задолго до финальной сирены сняла все вопросы о победителе.
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