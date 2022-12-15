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В НБА установлен рекорд по результативности игрового дня
Команды хорошо постарались
фото - Getty Images
15 декабря в Национальной баскетбольной лиге прошёл очередной игровой день, в котором было сыграно 10 матчей. Команды набрали в среднем 119,1 очка за игру, что стало самым высоким показателем в истории, когда за день было проведено 10 противостояний.
Самую результативную игру показали "Шарлотт Хорнетс" и "Детройт Пистонс", которые на двоих набрали 275 очков. Стоит отметить также игры между "Денвер Наггетс" и "Вашингтон Уизардс" (269 очков) и "Орландо Мэджик" и "Атланта Хоукс" (259 очков).
Все результаты игрового дня НБА:
"Орландо Мэджик" – "Атланта Хоукс" – 135:124
"Шарлотт Хорнетс" – "Детройт Пистонс" – 134:141 ОТ
"Индиана Пэйсерс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 125:119
"Торонто Рэпторс" – "Сакраменто Кингз" – 123:124
"Чикаго Буллз" – "Нью-Йорк Никс" – 120:128 ОТ
"Оклахома-Сити Тандер" – "Майами Хит" – 108:110
"Сан-Антонио Спёрс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 112:128
"Денвер Наггетс" – "Вашингтон Уизардс" – 141:128
"Даллас Маверикс" – "Кливленд Кавальерс" – 90:105
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 99:88
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