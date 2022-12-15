Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс хочет вернуть в команду Кайла Кузму
Игрок может продолжить карьеру в клубе из Лос-Анджелеса
Фото: wikimedia.org
"Лос-Анджелес Лейкерс" намерен вернуть в команду форварда Кайла Кузму, который сейчас выступает за "Вашингтон Уизардс", сообщает Bleacher Report со ссылкой на инсайдера Криса Хэйнса.
По информации источника, "Лейкерс" на протяжении долгого времени следят за Кузмой и уже контактировали с "Вашингтоном" по поводу перехода форварда.
В нынешнем сезоне Кайл Кузма принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21,4 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,6 результативные передачи.
Популярное сейчас
- "Я сдержу свое слово". Луческу - о возможном возвращении в румынское Динамо
- Известна сумма, которую Реал предложил Шахтеру за выкуп бразильского легионера
- СМИ: Аталанта активировала возможность продления контракта Малиновского
- Прометей уверенно обыграл Клуж-Напоку в матче Еврокубка
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО