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Лейкерс хочет вернуть в команду Кайла Кузму

Баскетбол
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Игрок может продолжить карьеру в клубе из Лос-Анджелеса

Лейкерс хочет вернуть в команду Кайла Кузму

Фото: wikimedia.org

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"Лос-Анджелес Лейкерс" намерен вернуть в команду форварда Кайла Кузму, который сейчас выступает за "Вашингтон Уизардс", сообщает Bleacher Report со ссылкой на инсайдера Криса Хэйнса.

По информации источника, "Лейкерс" на протяжении долгого времени следят за Кузмой и уже контактировали с "Вашингтоном" по поводу перехода форварда.

В нынешнем сезоне Кайл Кузма принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21,4 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,6 результативные передачи.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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