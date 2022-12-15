Лейкерс хочет вернуть в команду Кайла Кузму

"Лос-Анджелес Лейкерс" намерен вернуть в команду форварда Кайла Кузму, который сейчас выступает за "Вашингтон Уизардс", сообщает Bleacher Report со ссылкой на инсайдера Криса Хэйнса.

По информации источника, "Лейкерс" на протяжении долгого времени следят за Кузмой и уже контактировали с "Вашингтоном" по поводу перехода форварда.

В нынешнем сезоне Кайл Кузма принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21,4 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 3,6 результативные передачи.