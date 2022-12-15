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Игрок Прометея признан лучшим в матче с Клуж-Напокой
Балвин провел неплохой матч
Фото: Sport.ua
Центровый "Прометей" Ондрей Балвин признан лучшим игроком 8-го тура Еврокубка.
В матче с "Клуж-Напокой" он набрал 23 очка, сделал 6 подборов, 3 передачи и совершил 2 перехвата.
После этого поединка "Прометей" идет в середине турнирной таблицы, имея 4 победы и 4 поражения в своем активе.
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Источник:Sport.ua
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