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НБА. Мемфис разгромил Милуоки, Юта в овертайме дожала Нью-Орлеан. ВИДЕО

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Мемфис разгромил Милуоки, Юта в овертайме дожала Нью-Орлеан. ВИДЕО

Фото: nba.com

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16 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого было сыграно четыре матча.

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Финикс Санз" – 95:111
"Юта Джаз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 132:129 ОТ
"Хьюстон Рокетс" – "Майами Хит" – 108:111
"Мемфис Гриззлиз" – "Милуоки Бакс" – 142:101.

В Мемфисе (США) на стадионе "ФедЭксФорум" состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Мемфис Гриззлиз" принимал "Милуоки Бакс". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 142:101.

Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий "Гриззлиз" Джа Морант, набравший 25 очков и совершивший десять подборов и десять передач. В составе "Бакс" самым результативным игроком стал форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 19 очков, шесть подборов и пять передач.

Отметим, что матч с "Милуоки Бакс" стал для баскетболистов "Мемфиса" седьмым победным подряд.

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В статье: НБА
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