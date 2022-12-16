  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Харден: Единственное, чего мне не хватает — чемпионский титул
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харден: Единственное, чего мне не хватает — чемпионский титул

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист уверен, что именно он изменил баскетбол

Харден: Единственное, чего мне не хватает — чемпионский титул

Фото: Philadelphia Inquirer

Новина українською

Звёздный разыгрывающий "Филадельфия Сиксерс" Джеймс Харден признался, что ему не хватает чемпионства для того, чтобы люди его точно запомнили после завершения профессиональной карьеры.

"Конечно же, меня будут помнить после того, как я уйду. Поэтому, разумеется, мне не всё равно на это. Но люди в любом случае будут говорить всё, что захотят. Меня волнуют победы и то, что действительно важно и значимо. Меня не очень беспокоит то, что будет забыто через двое суток. Я один из тех, кто изменил баскетбол. Единственное, чего мне не хватает — чемпионский титул", — приводит слова Хардена Fox Sports.

Харден в 2018 году признавался самым ценным игроком НБА, а с 2013 по 2021 год был участником Матча всех звёзд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде