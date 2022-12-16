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Харден: Единственное, чего мне не хватает — чемпионский титул
Баскетболист уверен, что именно он изменил баскетбол
Фото: Philadelphia Inquirer
Звёздный разыгрывающий "Филадельфия Сиксерс" Джеймс Харден признался, что ему не хватает чемпионства для того, чтобы люди его точно запомнили после завершения профессиональной карьеры.
"Конечно же, меня будут помнить после того, как я уйду. Поэтому, разумеется, мне не всё равно на это. Но люди в любом случае будут говорить всё, что захотят. Меня волнуют победы и то, что действительно важно и значимо. Меня не очень беспокоит то, что будет забыто через двое суток. Я один из тех, кто изменил баскетбол. Единственное, чего мне не хватает — чемпионский титул", — приводит слова Хардена Fox Sports.
Харден в 2018 году признавался самым ценным игроком НБА, а с 2013 по 2021 год был участником Матча всех звёзд.
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