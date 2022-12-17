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НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Детройт уступает Сакраменто
Результаты тура НБА
В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результат:
"Шарлотт" - "Атланта"
106:125 (24:38, 35:37, 33:23, 14:27)
"Детройт" – "Сакраменто"
113:122 (29:28, 34:27, 23:38, 27:29)
"Бостон" – "Орландо"
109:117 (28:32, 26:30, 27:26, 28:29)
"Кливленд" - "Индиана"
118:112 (29:31, 25:30, 29:33, 35:18)
"Торонто" – "Бруклин"
116:119 (29:19, 33:33, 22:36, 32:31)
"Филадельфия" - "Голден Стейт"
118:106 (33:38, 22:19, 33:24, 30:25)
"Чикаго" - "Нью-Йорк"
91:114 (32:29, 21:29, 22:29, 16:27)
"Оклахома" – "Миннесота"
110:112 (28:30, 22:33, 41:25, 19:24)
"Даллас" - "Портленд"
130:110 (31:32, 41:31, 38:22, 20:25)
"Лейкерс" - "Денвер"
126:108 (33:32, 31:33, 29:23, 33:20)
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