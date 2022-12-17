  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Детройт уступает Сакраменто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Детройт уступает Сакраменто

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Детройт уступает Сакраменто

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результат:

"Шарлотт" - "Атланта"

106:125 (24:38, 35:37, 33:23, 14:27)

"Детройт" – "Сакраменто"

113:122 (29:28, 34:27, 23:38, 27:29)

"Бостон" – "Орландо"

109:117 (28:32, 26:30, 27:26, 28:29)

"Кливленд" - "Индиана"

118:112 (29:31, 25:30, 29:33, 35:18)

"Торонто" – "Бруклин"

116:119 (29:19, 33:33, 22:36, 32:31)

"Филадельфия" - "Голден Стейт"

118:106 (33:38, 22:19, 33:24, 30:25)

"Чикаго" - "Нью-Йорк"

91:114 (32:29, 21:29, 22:29, 16:27)

"Оклахома" – "Миннесота"

110:112 (28:30, 22:33, 41:25, 19:24)

"Даллас" - "Портленд"

130:110 (31:32, 41:31, 38:22, 20:25)

"Лейкерс" - "Денвер"

126:108 (33:32, 31:33, 29:23, 33:20)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде