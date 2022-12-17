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Прометей победил в 12-й раз в тринадцати турах Латвийско-эстонской лиги

Баскетбол
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Сегодня вынесли Огре 86:79

Прометей победил в 12-й раз в тринадцати турах Латвийско-эстонской лиги

фото - БК Прометей

UA-Футбол
Новина українською

"Прометей" из Камянского Днепропетровской области провел тринадцатый матч в текущем сезоне Латвийско-эстонской лиги. Сегодня украинская команда вновь победила – "Огре" со счетом 86:79.

Благодаря этой победе "Прометей" продолжает лидировать в таблице лиги, у команды со второго места – "ВЭФ" – столько же побед, но на два поражения больше. Украинский клуб проиграл лишь однажды за тринадцать туров.

Лучший игрок сегодняшнего матча – Эдгарс Ласенбергс из "Огре", у него (23 очка/2 подбора/3 ассиста). Лучшим же в составе "Прометея" стал форвард Вячеслав Петров, набравший (15/3/0).

Латвийско-эстонская лига

"Огре" Огре, Латвия – "Прометей" Камянское, Украина 79:86

(18:32, 21:21, 17:14, 23:19)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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