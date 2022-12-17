Бриттни Грайнер: Собираюсь сыграть в этом сезоне WNBA

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, обменянная правительством США в пятницу на россиянина Виктора Бута , опубликовала заявление в своем инстаграме. В нем она поблагодарила правительство и президента США, а также сообщила о планах сыграть в текущем сезоне WNBA.

"Как хорошо быть дома! Последние 10 месяцев были битвами на каждом шагу. Я копала глубоко, чтобы сохранить свою веру, и именно любовь многих из вас помогла мне двигаться дальше. От всего сердца благодарю всех за помощь.

Я благодарна каждому человеку, который выступал за меня, особенно моей жене Шерель Гринер, моей семье, Линдси Кагаве Колас и Кейси Вассерману и всей моей команде в "Вассерман", Винсу Козару и "Финикс Меркьюри", игрокам WNBA и всей моей семье WNBA, Терри Джексону и сотрудникам WNBPA, моей российской команде юристов Марии Благоволиной и Алексу Бойкову, лидерам, активистам и общественным организациям, губернатору Ричардсону и Микки Бергману из Центра Ричардсона, кампании "Вернем наши семьи домой", Роджеру Карстенсу и команде SPEHA и, конечно же, особая благодарность президенту Байдену, вице-президентке Харрис, госсекретарю Блинкену и всей администрации Байдена-Харрис.

Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы намерены вернуть домой Пола Уилана и всех американцев. Я буду использовать свою платформу, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь вам. Я также призываю всех, кто сыграл свою роль в возвращении меня домой, продолжать свои усилия по возвращению домой всех американцев. Каждая семья заслуживает того, чтобы быть цельной.

Когда я возвращаюсь домой, чтобы насладиться праздниками со своей семьей, я хочу выразить признательность и поблагодарить весь персонал PISA и медицинскую команду на базе Сэма Хьюстона в форте Сан-Антонио. Я ценю время и заботу о том, чтобы убедиться, что со мной все в порядке и что у меня есть все необходимое для этого нового путешествия.

Я также хочу прояснить одну вещь: в этом сезоне я намерена играть в баскетбол за команду WNBA "Финикс Меркьюри", и, делая это, я с нетерпением жду возможности сказать "спасибо" тем из вас, кто защищал и писал мне лично в ближайшее время.

Любовь всегда,

БГ #42"