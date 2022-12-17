Костас Адетокунбо договорился о контракте с Фенербахче

Греческий форвард Костас Адетокунбо недавно был отпущен с контракта "Чикаго Буллс". По информации издания SDNA, стамбульский "Фенербахче" близок к заключению договоренности с вингом.

Сообщается, что турецкий клуб предложил Адетокунбо гарантированные 20 минут игры за матч. Также в контракте будет прописана опция продления еще на сезон. Костас поможет "Фенербахче" решить проблемы с травмами в текущем сезоне.

Также SDNA сообщает, что Адетокунбо был интересен греческому "Панатинаикосу", но Костасу было интересно исключительно предложение "Фенера". Предыдущий сезон форвард провел в составе "АСВЕЛ", став чемпионом Франции.