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Костас Адетокунбо договорился о контракте с Фенербахче

Баскетбол
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Недавно Чикаго Буллс расторгли договор с форвардом

Костас Адетокунбо договорился о контракте с Фенербахче

Фото: Eurohoops.net

UA-Футбол
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Греческий форвард Костас Адетокунбо недавно был отпущен с контракта "Чикаго Буллс". По информации издания SDNA, стамбульский "Фенербахче" близок к заключению договоренности с вингом.

Сообщается, что турецкий клуб предложил Адетокунбо гарантированные 20 минут игры за матч. Также в контракте будет прописана опция продления еще на сезон. Костас поможет "Фенербахче" решить проблемы с травмами в текущем сезоне.

Также SDNA сообщает, что Адетокунбо был интересен греческому "Панатинаикосу", но Костасу было интересно исключительно предложение "Фенера". Предыдущий сезон форвард провел в составе "АСВЕЛ", став чемпионом Франции.

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В статье: БК Фенербахче
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