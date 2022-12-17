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Костас Адетокунбо договорился о контракте с Фенербахче
Недавно Чикаго Буллс расторгли договор с форвардом
Фото: Eurohoops.net
Греческий форвард Костас Адетокунбо недавно был отпущен с контракта "Чикаго Буллс". По информации издания SDNA, стамбульский "Фенербахче" близок к заключению договоренности с вингом.
Сообщается, что турецкий клуб предложил Адетокунбо гарантированные 20 минут игры за матч. Также в контракте будет прописана опция продления еще на сезон. Костас поможет "Фенербахче" решить проблемы с травмами в текущем сезоне.
Также SDNA сообщает, что Адетокунбо был интересен греческому "Панатинаикосу", но Костасу было интересно исключительно предложение "Фенера". Предыдущий сезон форвард провел в составе "АСВЕЛ", став чемпионом Франции.
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