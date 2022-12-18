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НБО. Клипперс побеждают Вашингтон, Сан-Антонио уступает Майами

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБО. Клипперс побеждают Вашингтон, Сан-Антонио уступает Майами

UA-Футбол
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В ночь с 17 на 18 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Клипперс" – "Вашингтон"

102:93 (20:28, 30:29, 22:18, 30:18)

"Сан-Антонио" – "Майами"

101:111 (28:25, 27:27, 29:28, 17:31)

"Кливленд" – "Даллас"

100:99 OT (27: 29, 20:20, 20:26, 29:21, 4:3)

"Оклахома-Сити" – "Мемфис"

115:109 (25:21, 39:22, 27:33, 24:33)

"Милуоки" – "Юта"

123:97 (27:22, 29:25, 36:36, 31:14)

"Хьюстон" – "Портленд"

95:107 (27:33, 24:24, 14:28, 30:22)

"Финикс" – "Новый Орлеан"

118:114 (27:34, 19:29, 38:26, 34:25)

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В статье: НБА
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