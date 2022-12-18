Баскетбол
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НБА. ТОП 10 лучших моментов игрового дня
Очень интересная подборка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Тройку лучших моментов тура возглавили блок-шот Джейлен Грина ("Хьюстон"), данк Бема Адебайо ("Майами") с навеса и трехочковый Наджи Маршалла ("Новый Орлеан").
Вашему вниманию ТОП 10 лучших моментов дня:
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