Центровой Бостон Селтикс оштрафован на 25 тысяч долларов за отмашку

Центровой "Бостон Селтикс" Эл Хорфорд был удален в третьей четверти матча против "Орландо Мэджик" за фол на Морице Вагнере. Хорфорд отмахнулся от игрока команды соперника рукой.

"Селтикс" в итоге потерпели поражение со счетом 109:117. После игры пресс-служба НБА объявила о том, что центровой "Бостона" был также оштрафован лигой на 25 тысяч долларов.

The following has been announced by the NBA: pic.twitter.com/WwLIQfh3T7