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Центровой Бостон Селтикс оштрафован на 25 тысяч долларов за отмашку

Баскетбол
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Эл Хорфорд ударил Морица Вагнера

Центровой Бостон Селтикс оштрафован на 25 тысяч долларов за отмашку

Фото: Hardwood Houdini

UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Бостон Селтикс" Эл Хорфорд был удален в третьей четверти матча против "Орландо Мэджик" за фол на Морице Вагнере. Хорфорд отмахнулся от игрока команды соперника рукой.

"Селтикс" в итоге потерпели поражение со счетом 109:117. После игры пресс-служба НБА объявила о том, что центровой "Бостона" был также оштрафован лигой на 25 тысяч долларов.

В текущем сезоне Эл Хорфорд отыграл 21 матч за "Селтикс", набирая по 10 очков, 6.2 подбора и 2.7 ассиста в среднем за игру. Первого декабря центровой продлил контракт с "Бостоном" до конца сезона 2024/25.

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В статье: НБА Эл Хорфорд Бостон Селтикс Мориц Вагнер Орландо Мэджик
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