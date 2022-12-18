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Центровой Бостон Селтикс оштрафован на 25 тысяч долларов за отмашку
Эл Хорфорд ударил Морица Вагнера
Фото: Hardwood Houdini
Центровой "Бостон Селтикс" Эл Хорфорд был удален в третьей четверти матча против "Орландо Мэджик" за фол на Морице Вагнере. Хорфорд отмахнулся от игрока команды соперника рукой.
"Селтикс" в итоге потерпели поражение со счетом 109:117. После игры пресс-служба НБА объявила о том, что центровой "Бостона" был также оштрафован лигой на 25 тысяч долларов.
The following has been announced by the NBA: pic.twitter.com/WwLIQfh3T7— NBA Communications (@NBAPR) December 18, 2022
В текущем сезоне Эл Хорфорд отыграл 21 матч за "Селтикс", набирая по 10 очков, 6.2 подбора и 2.7 ассиста в среднем за игру. Первого декабря центровой продлил контракт с "Бостоном" до конца сезона 2024/25.
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