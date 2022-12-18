Энтони Дэвис пропустит месяц. Центровой Лейкерс выбыл с травмой ноги

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис пропустит месяц. По информации журналиста The Athletic Шэмса Чарании, игрок выбыл из-за травмы правой ноги.

Los Angeles Lakers star Anthony Davis is expected to miss at least one month after suffering a right foot injury, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2022

Дэвис травмировал ногу при попытке пост-апа против центрового "Денвер Наггетс" Николы Йокича. Энтони отыграл всего 17 минут матча, после чего покинул площадку. "Лейкерс" без своего основного центрового сумели победить со счетом 126:108.

На данный момент "Лос-Анджелес" идет на 12-м месте в таблице Западной конференции НБА с 12 победами и 16 поражениями. Дэвис же провел 25 игр в сезоне, набирая по 27.4 очков, 12.1 подборов и 2.6 ассиста в среднем за матч.