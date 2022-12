Энтони Дэвис пропустит месяц. Центровой Лейкерс выбыл с травмой ноги

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис пропустит месяц. По информации журналиста The Athletic Шэмса Чарании, игрок выбыл из-за травмы правой ноги.

Los Angeles Lakers star Anthony Davis is expected to miss at least one month after suffering a right foot injury, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium.