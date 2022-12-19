НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Вашингтон, Бостон потерпел очередное поражение

19 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Нью-Йорк Никс" – 106:109

"Торонто Рэпторс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 110:126

"Детройт Пистонс" – "Бруклин Нетс" – 121:124

"Миннесота Тимбервулвз" – "Чикаго Буллз" – 150:126

"Денвер Наггетс" – "Шарлотт Хорнетс" – 119:115

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Вашингтон Уизардс" – 119:117

В одном из матчей "Денвер Наггетс" принимал "Шарлотт Хорнетс". Самым результативным игроком у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 40 очков, 27 подборов и десять передач. У гостей наибольшее количество очков набрал американский разыгрывающий Ламело Болл. На его счету 31 очко, пять подборов и столько же передач.

В паралельном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Вашингтон Уизардс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:117.

Самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, заработавший 33 очка, семь подборов и девять передач. Также стоит отметить американца Лонни Уокера, который заработал 21 очко, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Брэдли Бил. На его счету 29 очков, два подбора и на одну передачу больше.