БИПА обыграла Старый Луцк в матче Суперлиги

БИПА одержала победу в матче Суперлиги Parimatch, одолев Старый Луцк.

Уже со старта матча одесситы контролировали игру и получили солидное преимущество перед большим перерывом.

Во второй половине матча хозяева почти сравняли игру, а в четвертой четверти даже смогли сократить отставание до 8 очков. БИПА даже, несмотря на проигранную подборку, выиграла противостояние в трехсекундной и имела лучшие бросочные показатели, благодаря чему удержала преимущество и выиграла матч со счетом 76:64.

У Старого Луцка лучшим был Олег Рудаков, набравший 19 очков и собравший 15 подборов (РЭ 34), а в составе БИПЫ стоит отметить Евгения Ткаченко – 18 очков и 5 подборов.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Старый Луцк - БИПА 64:76 (12:21, 17:24, 18:19, 17:12)