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БИПА обыграла Старый Луцк в матче Суперлиги
Гости начали матч намного сильнее
Фото: ФБУ
БИПА одержала победу в матче Суперлиги Parimatch, одолев Старый Луцк.
Уже со старта матча одесситы контролировали игру и получили солидное преимущество перед большим перерывом.
Во второй половине матча хозяева почти сравняли игру, а в четвертой четверти даже смогли сократить отставание до 8 очков. БИПА даже, несмотря на проигранную подборку, выиграла противостояние в трехсекундной и имела лучшие бросочные показатели, благодаря чему удержала преимущество и выиграла матч со счетом 76:64.
У Старого Луцка лучшим был Олег Рудаков, набравший 19 очков и собравший 15 подборов (РЭ 34), а в составе БИПЫ стоит отметить Евгения Ткаченко – 18 очков и 5 подборов.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Львов, ПС Галичина
Старый Луцк - БИПА 64:76 (12:21, 17:24, 18:19, 17:12)
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