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Никола Йокич стал первым игроком за более, чем 50 лет, который набрал 40+25+10 за игру
Серб провел фантастический матч
Фото: Fox Trending
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Шарлотт Хорнетс" установил впечатляющее достижение, набрав 40 очков, совершив 27 подборов и отдав десять передач.
Этот трипл-дабл стал 81-м в карьере Йокича. Серб стал третьим игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл из не менее чем 40 очков, 25 подборов и 10 передач за игру. Ранее такого добивались легендарный Уилт Чемберлен и Элджин Бэйлор.
При этом, помимо Йокича, только Чемберлену удавалось набирать не менее 40 очков, совершать не менее 27 подборов и отдавать не менее 10 передач.
Примечательно, что в последний раз подобное достижение Чемберлену удавалось в марте 1968 года. Таким образом, Йокич сумел повторить достижение 54-летней давности.
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