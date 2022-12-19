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Днепр получил техническое поражение в матче с Политехникой-Галичиной
Главный тренер забрал команду в раздевалку
Фото - Facebook
Баскетбольному клубу Днепр засчитано техническое поражение в матче регулярного чемпионата Суперлиги Parimach.
Главный тренер днепрян Владимир Коваль забрал команду с площадки за 18 секунд до конца четвертой четверти матча против львовской Политехники-Галичины.
На момент остановки матча счет был 70:68 в пользу львовян. При техническом поражении Днепра, Политехнике-Галичине засчитана победа 20:0.
После завершения матча Днепр подал протест на исход матча.
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Источник:ФБУ
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