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Будивельник уверенно обыграл Киев-Баскет
Гости выглядели увереннее
instagram.com/bc_budivelny
Будивельник одержал очередную победу в регулярном чемпионате Суперлиги, одержав во Львове Киев-Баскет.
Команда Дмитрия Забирченко завладела преимуществом на старте игры. После этого гости удерживали комфортное преимущество на протяжении всей игровой дистанции и довели матч до второй в сезоне победы в столичном дерби - 77:64. Максимальное преимущество Строителя в этом матче достигало 23 очков.
Лучшим игроком матча стал центровой Строителя Максим Сандул, у которого 20 очков и 7 подборов (РЭ 27).
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Львов, ПС Галичина
Киев-Баскет — Будивельник 64:77 (7:23, 21:18, 19:25, 17:11)
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