Будивельник уверенно обыграл Киев-Баскет

Будивельник одержал очередную победу в регулярном чемпионате Суперлиги, одержав во Львове Киев-Баскет.

Команда Дмитрия Забирченко завладела преимуществом на старте игры. После этого гости удерживали комфортное преимущество на протяжении всей игровой дистанции и довели матч до второй в сезоне победы в столичном дерби - 77:64. Максимальное преимущество Строителя в этом матче достигало 23 очков.

Лучшим игроком матча стал центровой Строителя Максим Сандул, у которого 20 очков и 7 подборов (РЭ 27).

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Киев-Баскет — Будивельник 64:77 (7:23, 21:18, 19:25, 17:11)