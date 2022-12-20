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НБА. Лейкерс уступили Финиксу, 42 очка Адетокунбо помогли Милуоки обыграть Нью-Орлеан

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Лейкерс уступили Финиксу, 42 очка Адетокунбо помогли Милуоки обыграть Нью-Орлеан

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20 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно девять матчей.

"Кливленд Кавальерс" – "Юта Джаз" – 122:99

"Филадельфия Сиксерс" – "Торонто Рэпторс" – 104:101 ОТ

"Атланта Хоукс" – "Орландо Мэджик" – 126:125

"Оклахома-Сити Тандер" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 123:121

"Хьюстон Рокетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 105:124

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Милуоки Бакс" – 119:128

"Миннесота Тимбервулвз" – "Даллас Маверикс" – 116:106

"Финикс Санз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 130:104

"Сакраменто Кингз" – "Шарлотт Хорнетс" – 119:125

В Нью-Орлеане состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Нью-Орлеан Пеликанс" принимал "Милуоки Бакс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 128:119.

Самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас, набравший 37 очков, 18 подборов и пять передач. Лучшим у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 42 очка, десять подборов и всего лишь одна передача.

В паралельном матче "Финикс Санз" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс", где победу одержали хозяева со счётом 130:104.

Самым результативным игроком у "Финикса" стал американский разыгрывающий Крис Пол, набравший 28 очков, четыре подбора и восемь передач. У гостей результативный матч провел разыгрывающий Деннис Шрёдер. На его счету 30 очков, четыре подбора и столько же передач.

Напомним, что Леброн Джеймс пропустил этот матч из-за травмы.

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В статье: НБА
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