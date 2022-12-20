Названо 5 игроков с худшим процентом реализации трехочкових очков

Названы пять игроков с худшим процентом попадания трёхочковых бросков в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Списком на своих страницах в соцсетях поделился аналитик телеканала ESPN Кирк Голдсберри.

В него вошли 50 самых активных игроков сезона.

Первое место в антирейтинге занял разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг. Попал в него и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Пять игроков с худшим процентом реализации трёхочковых бросков в сезоне-2022/2023:

1. Трей Янг ("Атланта Хоукс") – 28,8% реализации.

2. Ар Джей Барретт ("Нью-Йорк Никс") – 30,1% реализации.

3. Джейлен Грин ("Хьюстон Рокетс") – 30,9% реализации.

4. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") – 31,2% реализации.

5. Кевин Портер ("Хьюстон Рокетс") – 31,3% реализации.