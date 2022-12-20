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Названо 5 игроков с худшим процентом реализации трехочкових очков
Возглавил список игрок Атланты Хоукс
Фото: ESPN
Названы пять игроков с худшим процентом попадания трёхочковых бросков в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Списком на своих страницах в соцсетях поделился аналитик телеканала ESPN Кирк Голдсберри.
В него вошли 50 самых активных игроков сезона.
Первое место в антирейтинге занял разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трей Янг. Попал в него и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.
Пять игроков с худшим процентом реализации трёхочковых бросков в сезоне-2022/2023:
1. Трей Янг ("Атланта Хоукс") – 28,8% реализации.
2. Ар Джей Барретт ("Нью-Йорк Никс") – 30,1% реализации.
3. Джейлен Грин ("Хьюстон Рокетс") – 30,9% реализации.
4. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") – 31,2% реализации.
5. Кевин Портер ("Хьюстон Рокетс") – 31,3% реализации.
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