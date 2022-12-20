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ФИА запретила гонщикам Формулы-1 делать заявления на тему политики
Вслед за ФИФА
фото - F1
Гонщикам Формулы-1 и другим спортсменам, выступающим под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА), запретили делать политические заявления без разрешения руководящего органа.
Такая мера появилась в обновлении Международного спортивного кодекса.
Под запрет подпадает высказывание политических, религиозных и личных заявлений или комментариев, если они нарушают общий принцип нейтралитета, которого придерживается ФИА.
Подчёркивается, что исключения допускаются, но они должны предварительно обговариваться с организацией. До спортсменов было доведено, что несоблюдение этих правил повлечёт за собой определённые меры.
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