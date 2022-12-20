ФИА запретила гонщикам Формулы-1 делать заявления на тему политики

Гонщикам Формулы-1 и другим спортсменам, выступающим под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА), запретили делать политические заявления без разрешения руководящего органа.

Такая мера появилась в обновлении Международного спортивного кодекса.

Под запрет подпадает высказывание политических, религиозных и личных заявлений или комментариев, если они нарушают общий принцип нейтралитета, которого придерживается ФИА.

Подчёркивается, что исключения допускаются, но они должны предварительно обговариваться с организацией. До спортсменов было доведено, что несоблюдение этих правил повлечёт за собой определённые меры.